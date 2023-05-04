04 мая 2023, 19:13
Станцию метро «Потапово» в Новой Москве откроют в 2024 году
Мэр Собянин: станцию метро «Потапово» на Сокольнической линии запустят в 2024 году в ТиНАО
Станция метро «Потапово» примет первых пассажиров уже в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Столичные власти прислушались к пожеланиям жителей и продлили Сокольническую ветку, отметил мэр города.
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Новая станция метрополитена «Потапово» расположится между Коммунаркой и Бутово. Специалисты уже завершили больше половины работ.
«Открытие запланировано на следующий год. Новой станцией будут пользоваться 94 тысячи жителей поселения Сосенское, а также жители Южного Бутова, Воскресенского и города Щербинки», — рассказал Собянин.
Для 37 тысяч человек метро теперь будет в пешей доступности. Также благодаря новой станции время в пути сократится.
К примеру, до станции БКЛ «Проспект Вернадского» можно будет добраться за 27 минут вместо 47. Кроме того, удастся разгрузить «Бунинскую аллею», «Коммунарку» и «Теплый стан».
Метро
Сергей Собянин
Москва 2023
ТиНАО
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