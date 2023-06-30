Москва 30 июня 2023, 15:49 Станцию метро «Корниловская» в Москве достроят в 2024 году Собянин: строительство станции «Корниловская» Троицкой линии метро закончат в 2024 году Соцсети

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В конце следующего года в Москве на Троицкой линии метро планируют открыть станцию «Корниловская». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На территории поселения Мосрентген ТиНАО идет строительство станции „Корниловская“, которая готова уже на 60% и войдет в состав Троицкой линии метро», — уточнил он.

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Глава города добавил, что после ее запуска жители поселений Сосенское и Мосрентген смогут сократить время в поездках на 40 минут. Например, на дорогу до «Новаторской» уйдет не более 12 минут, а до Крымской МЦК — 21 минут.

Строительные работы идут в соответствии с графиком по всем станциям Троицкой линии от «ЗИЛ» до «Коммунарки». Закончат строительство в конце 2024 года.

Ранее глава дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что станцию «Кутузовская» будущего МЦД-4 откроют в 2023 году.