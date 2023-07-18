Москва 18 июля 2023, 17:14 Станцию Матвеевская в Москве начали ремонтировать после происшествия с поездом Восстановительные работы начались на железнодоржной станции Матвеевская в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Железнодорожники приступили к восстановлению пассажирской инфраструктуры на московской станции Матвеевская. Бригада специалистов демонтирует поврежденные опоры и приступит к остеклению. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

По информации ведомства, в работах задействуют спецтехнику. При помощи крана специалисты демонтируют поврежденное торцевое ограждение для установки нового.

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«Движение поездов Киевского направления МЖД осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку из-за повреждения на платформе. Согласно данным, поезд вез рельсы на перегоне Москва Киевская — Очаково. Однако одна из них во время транспортировки съехала и встала поперек вагона, разламывая все на своем пути.

Пострадавших нет. В отношении виновных примут соответствующие меры.