24 ноября 2023, 12:48
Станцию «Электрозаводская» соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ в Москве
Станцию метро «Электрозаводская» соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ
Строительство перехода между станцией «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена и БКЛ завершилось. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.
«В зоне пересадки завершена проходка горным способом подземного перехода и выполнена гидроизоляция чугунной обделки, сейчас ведутся монолитные работы», — рассказал заммэра.
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Во время работ снесли кирпичную стену между старой и новой частями станции «Электрозаводская». На станции начались работы по укладке гранитной плитки на полах и стенах и создание архитектурного освещения.
Авторский дизайн исторической станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии останется нетронутым. Специалисты воссоздадут первоначальный вид станции. Там снова появятся мраморные горельефы «Путейцы» и «Работницы», которые отправили на реставрацию.
Ранее заммэра рассказал, что Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах столичного метро. Подрядчики получили штрафы на сумму более 47,8 миллиона рублей.
ЖКХ
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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