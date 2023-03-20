Москва 20 марта 2023, 18:55 Станция московского метро «Аэропорт Внуково» готова почти на 60%

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Новая станция столичного метрополитена «Аэропорт Внуково» на сегодняшний день готова на 59%. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства, сообщила «Национальная служба новостей».

По словам мэра, благодаря строительству станции на Солнцевской ветке москвичи смогут экономить на поездках до 40 минут.

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Отмечается, что пассажиры также смогут не просто добраться до «Внуково», но и зайти в сам терминал аэропорта.

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