Москва 07 марта 2023, 14:47 Стало известно, сколько часов светило солнце в Москве этой зимой Москвичи застали 83 часа солнечного света за прошедшую зиму

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Всего 83 часа солнечного света, или 67% от нормы удалось получить жителям Москвы за прошедшую зиму. Об этом рассказала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, суммарно в декабре солнце светило 22 часа, в январе — 21 час. Последний месяц зимы оказался более щедрым, подарив жителям столицы целых 40 часов солнечного света.

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Синоптик отметила, что обычно зимняя норма солнечного света составляет 123 часа.

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