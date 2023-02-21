Москва 21 февраля 2023, 22:19 Стало известно о стоимости вторичного жилья в разных районах Москвы

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Вторичное жилье по самым низким ценам можно приобрести в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Средняя стоимость одного квадратного метра в этом районе столице составляет около 253 тысяч рублей.

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Отмечается, что покупателям, решившим приобрести квартиру в Центральном округе, придется заплатить за один «квадрат» не ниже 539 тысяч рублей, а в Западном — не менее 326 тысяч рублей.

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