Москва 21 февраля 2023, 18:57 Стало известно о причинах популярности малометражных студий среди москвичей Высокий спрос на малометражные квартиры объясняется их невысокой ценой

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В последние годы на столичном рынке недвижимости появляется все больше объявлений о продаже квартир-студий по 10-14 квадратных метров. О причинах популярности такого жилья среди москвичей рассказал эксперт по вопросам недвижимости Никита Журавлев сайту kp.ru.

По его словам, спрос на маленькие жилплощади объясняется их невысокой стоимостью относительно других предложений рынка.

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Как сообщило РИА ФАН, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве начинается от семи миллионов рублей, тогда как студии площадью в 10 квадратных метров стоят от 2,5 миллиона.

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