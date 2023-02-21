Москва 21 февраля 2023, 22:21 Стало известно, кому выгоднее переезжать по программе реновации

Читать 360tv в

Программа правительства Москвы, направленная на улучшение жилищных условий жителей, реализуется в столице уже шестой год. О том, кому выгоднее всего переезжать по этой программе, сообщил сайт «Дни.ру».

Отмечается, что самые выгодные условия при переезде будут у собственников трехкомнатных квартир.

Реклама

Так, стоимость одного квадратного метра в новых домах, построенных по программе реновации, на 19% превышают ценовые показатели жилья в старых зданиях.

Реклама