Москва 20 апреля 2023, 10:33 Стало известно, какие станции метро Москвы пользуются наибольшей популярностью среди артистов Заммэра Москвы Ликсутов: больше всего музыканты полюбили «Театральную»

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Чаще всего российские музыканты выступают на станциях метро Москвы, расположенных внутри кольцевой линии, — на «Театральной», «Площади Революции» и «Охотном Ряду». Об этом сообщил RT.

Как отметил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, артисты выбирают именно эти станции из-за их высокой проходимости.

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«Также музыканты полюбили станции Большой кольцевой линии — „Мичуринский проспект“, „Проспект Вернадского“», — сказал он.

Концерты на станциях проходят по будням с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, по выходным — с 10:00 до 22:00.