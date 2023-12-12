Москва 12 декабря 2023, 19:45 Стало известно, какие чувства вызвал форум «Россия» у посетителей НИУ ВШЭ: выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости у 97% посетителей РИА «Новости»

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Международная выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости за Родину у 97% посетителей. Об этом рассказал директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев, сообщило РИА «Новости».

«Девять из 10 опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией», — поделился он.

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В Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года начала работу выставка — форум «Россия». На ней представлены важнейшие достижения страны в различных сферах от всех субъектов России, крупнейших корпораций, федеральных структур, общественных организаций. Она будет работать полгода — до 12 апреля 2024 года.

Для посетителей подготовили образовательную и развлекательную программы: лекции, семинары, интерактивные игры, концерты, квесты, кинопоказы. Ранее на стенде Подмосковья провели необычный мастер-класс резьбы по кости. Посетители создавали уникальные брелоки из цевки.