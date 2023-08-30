Москва 30 августа 2023, 19:31 Стало известно, как на цены недвижимости влияют благоустройство территории Департамент капремонта Москвы: недвижимость дорожает при благоустройстве среды Пресс-служба Комитета по градостроительной политике и строительству города Москвы

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Благоустройство городской среды напрямую влияет на стоимость жилья в Москве. Об этом рассказал глава департамента капитального ремонта столицы Алексей Елисеев.

За счет благоустройства, пояснил Елисеев, экономика Москвы получает значительный стимул для развития — инвестиции в благоустройство окупаются уже через год-полтора после завершения тех или иных работ.

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«Одним из четко понимаемых эффектов благоустройства становится рост стоимости недвижимости в сформированной среде — до 20-30% после завершения работ. Это касается как создаваемой инфраструктуры, так и вторичного жилья, что подтверждают исследования крупных агентств и экспертов», — отметил он.

Ранее эксперты по недвижимости назвали самые высокие и низкие цены на жилье в «старой» Москве, Новой Москве, а также на рынке новостроек.