30 марта 2023, 12:02
Стали известны подробности строительства социальных объектов в Москве
Рафик Загрутдинов: в настоящий момент в работе находится 89 зданий
В Москве вместе с вводом жилых домов сдаются школы, детсады, поликлиники, больницы, культурные центры. За прошлый год застройщики сдали 102 соцобъекта. Об этом рассказал глава Департамента строительства города Рафик Загрутдинов, передала «Вечерняя Москва».
В настоящий момент в работе находится 89 зданий.
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«Рассматривая каждый проект, смотрим, чтобы в пешей доступности предоставлялись все необходимые услуги, обустраивались пешеходные и велосипедные маршруты», — отметил Загрутдинов.
Глава Департамента строительства добавил, что в этом году финансирование объектов составило около триллиона рублей.
Строительство
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