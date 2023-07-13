Москва 13 июля 2023, 21:28 Стали известны даты празднования Дня города в Москве Собянин: празднование Дня города в Москве в 2023 году пройдет 9 и 10 сентября Freepik

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В этом году Москва отпразднует День города 9 и 10 сентября. Распоряжение опубликовали на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«В соответствии с законом города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 „О праздновании и памятных датах города Москвы“ объявить 9 и 10 сентября 2023 года днями празднования», — сказано в документе.

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Контроль за выполнением этого распоряжения возложили на заммэра Наталью Сергунину.

Эти дни выпадают на вторые субботу и воскресенье сентября. О том, какая программа ожидает москвичей и гостей столицы, пока неизвестно.

А на следующей неделе город отпразднует день Москвы-реки. Ежегодно его отмечают 19 июля, но в этом году праздники решили продлить на неделю — с 17 по 23 июля. В программе — более 20 разнообразных событий. Они пройдут на природе и в экоцентрах.