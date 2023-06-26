Москва 26 июня 2023, 18:11 Стала известна стоимость самой дешевой квартиры в московской новостройке «Метриум»: самая дешевая квартира в московской новостройке стоит 2,9 миллиона рублей РИА «Новости»

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Самая дешевая квартира площадью в 12 квадратных метров в московской новостройке стоит 2,9 миллиона рублей, сообщили РБК эксперты риелторской компании «Метриум».

Почти в три миллиона рублей обойдется 12-метровый лот в комплексе «Апартаменты в Кусково» в районе Вешняки на востоке столицы.

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На втором месте в рейтинге оказалась студия площадью 11,8 квадратных метров в ЖК «Лофт Нижегородская» на юго-востоке столицы. Ее стоимость составила 3,2 миллиона рублей.

Третий по стоимости лот площадью 16,7 квадратных метров за 3,3 миллиона рублей можно приобрести в комплексе «Кларнет» в районе Коптево на севере города.

Кроме того, самую низкую стоимость квадратного метра зафиксировали в Некрасовке (193,9 тысячи рублей), Бибирево (198,2 тысячи рублей) и Восточном Бирюлеве (205,9 тысячи рублей). Год назад минимальная стоимость квадрата составила 201,3 тысячи рублей.

По словам аналитиков, цена снизилась из-за того, что объем предложения на первичном рынке Москвы вырос на 29,8% за год, а спрос снизился.

Ранее аналитики назвали район в столице, лидирующий по приросту предложения новостроек.