Москва 22 августа 2023, 14:54 Стал известен вопрос тестового онлайн-голосования 25 августа в Москве Москвичи выберут событие ко Дню города в тестовом онлайн-голосовании 25 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Вопрос, на который ответят жители столицы во время тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), связан с мероприятиями ко Дню города. Пробное голосование перед сентябрьскими выборами состоится 25 августа. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По традиции перед выборами пройдет тестовое голосование в онлайн-режиме. Это нужно для ознакомления москвичей с нововведениями, а также для проверки работы всех систем. Тестирование начнется в 08:00 и продлится до 14:00.

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Ссылку для участия в онлайн-голосовании можно будет увидеть 25 августа на mos.ru на специальной странице, посвященной тестовому голосованию.

В этом году участникам предстоит ответить, какие мероприятия для жителей они хотели бы выбрать в День города. Кроме того, москвичи смогут поучаствовать в тестовом голосовании на избирательных участках.

Выборы мэра Москвы пройдут в онлайн- и офлайн-формате. Проголосовать можно будет в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. Участки будут работать каждый день с 08:00 до 20:00.

Ранее московский сайт «Миллион призов» открыл раздел о розыгрыше в онлайн-голосовании. Участникам начислят по одной, три или пять тысяч призовых баллов.