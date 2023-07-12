Москва 12 июля 2023, 15:32 Стадион «Авангард» реконструировали в Москве Мэр Москвы Собянин осмотрел стадион «Авангард» в Перово после реставрации Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты завершили реставрационные работы на историческом стадионе «Авангард», который расположен на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Стадион находился в ведомственной принадлежности, превратился практически в руины и не эксплуатировался», — уточнил он.

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Глава города добавил, что после просьб местных жителей власти забрали его в собственность и привели в порядок. Специалисты восстановили исторический вход с колоннадой и трибуны, рассчитанные на 1524 места, а также воссоздали мозаичные панно. Благодаря полной реконструкции появилось современное общественное пространство с несколькими спортивными объектами.

По словам Собянина, стадион стал крупным спорткомплексом с шестью площадками, футбольным полем и зоной для фитнеса с тренажерами для пенсионеров. Также там появились шахматные и теннисные столы, зона с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута, скейт-парк и памп-трек.

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