Москва 04 мая 2023, 17:50 Срок подготовки договора по программе реновации в Москве сократился в два раза Заммэра Ефимов: срок подготовки договора по программе реновации сократился в два раза РИА «Новости»

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Договор на новую квартиру по реновации теперь можно оформить быстрее — за десять дней вместо 20. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

На подготовку договора на жилье по реновации у переселенцев сегодня уходит значительно меньше времени. С момента старта программы в среднем на оформление документов требовалось около 20 рабочих дней, а теперь — всего 10.

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«Срок удалось сократить за счет автоматизации внутренних процессов и внедрения электронных сервисов», — отметил Ефимов.

Участников реновации с учетной записью на сайте mos.ru уведомляют о готовности договора в личном кабинете. После этого можно записаться на подписание документа с помощью сервиса «Запись на заключение договора» в удобное время.

За все время действия реновации договоры на новое жилье заключили 38,6 тысячи московских семей, из них больше 3,5 тысячи — с начала 2023 года.