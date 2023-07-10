Москва 10 июля 2023, 17:05 Срок оформления жилья по реновации в Москве сократился втрое Путин подписал закон о сокращении срока оформления жилья по реновации в Москве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок заключения договора о получении жилья по программе реновации в Москве уменьшился с 90 до 30 дней.

Эта мера позволит ускорить процесс переселения граждан. Также сократился срок, в течение которого собственник освобождаемого помещения сможет подать заявление о выплате возмещения или предоставлении нового жилья — с 30 до 20 дней.

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Одновременно закон предоставил московским властям дополнительные полномочия по обустройству, охране и использованию земель национального парка «Лосиный остров». Это поможет более эффективно управлять парком и обеспечить его сохранность.

Ранее сообщалось о том, что более четырех тысяч рабочих мест создадут в четырех округах столицы по программе реновации, а более 127 тысяч москвичей уже получили новое жилье.