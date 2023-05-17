Москва 17 мая 2023, 18:46 Среда стала самым теплым днем с начала весны в Москве Метеобюро: 17 мая стало самым теплым днем в Москве с начала 2023 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Синоптики зафиксировали самый теплый весенний день в столице — 17 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Метеобюро Москвы.

Впервые с начала года воздух в Москве в среду, 17 мая, прогрелся до +23 градусов.

Реклама

«В 15:00 на главной метеостанции города на ВДНХ было зафиксировано 23,5 градуса, в центре Москвы, на улице Балчуг — 24 градуса тепла», — уточнил представитель метеобюро.

Предыдущий весенний температурный рекорд в столице зарегистрировали 13 мая — +22,8 градуса.

В четверг метеорологи обещают москвичам еще более жаркую погоду: 18 мая ожидается до +25…+27 градусов. Однако до купального сезона еще далеко, поскольку вода прудах, озерах и реках не прогрелась до необходимой отметки, отмечал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании в ночь на воскресенье.