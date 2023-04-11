Москва 11 апреля 2023, 11:25 Сразу три электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро построят в Москве Собянин: в Москве строят три электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро РИА «Новости»

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В Москве строят сразу три электродепо для обслуживания радиальных линий метро и Большой кольцевой линии (БКЛ). Они позволят повысить уровень комфорта пассажиров столичной подземки, отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Новые депо позволят модернизировать парк метро, повысить качество обслуживания составов и, соответственно, комфорт пассажиров», — отметил он.

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Электродепо «Аминьевское» появится на месте бывшей промзоны в районе улицы Генерала Дорохова. Сейчас уже построили метромост тремя ветками — они соединят его с БКЛ. Всего на территории разместят около 60 объектов: в их числе ремонтный корпус с мастерскими и место для отдыха сотрудников с медкабинетом, столовой и спортзалом. В новом депо будут работать более тысячи человек.

Электродепо «Южное» будет находится в районе Братеево, чтобы обслуживать составы Замоскворецкой линии. Сейчас там строят различные здания, в том числе ремонтный и административно-бытовой корпуса. В депо будут работать более тысячи специалистов — после его открытия власти Москвы планируют обновить поезда на зеленой ветке.

Электродепо «Столбово» (в проекте — «Саларьево») будет обслуживать Сокольническую и Троицкую линий. Для перегона поездов с них построят три соединительные ветки — сейчас завершаются подготовительные работы. В депо будут работать 1400 человек.

«Также проектируем электродепо „Бирюлевское“ на юге Москвы, которое будет обслуживать одноименную перспективную ветку», — отметил Собянин.

Помимо строительства новых электродепо, идет реконструкция старых — «Владыкино» и «Выхино».