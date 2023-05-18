Москва 18 мая 2023, 13:25 Спрос на квартиры в новостройках Москвы резко вырос на 19% Росеестр: спрос на покупку жилья в новостройках Москвы за месяц вырос на 19% Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

По итогам апреля этого года спрос на покупку недвижимости в жилых и нежилых помещениях новостроек Москвы вырос на 19,1% по сравнению с мартом. Об этом сообщили на сайте Lenta.ru со ссылкой на отчет Росеестра.

Общее число сделок, которые заключили за месяц, составило 15,58 тысячи. Это также выше показателя за апрель 2022 года на 66,7% и на 23% в сравнении с этим же месяцем 2021 года.

Реклама

Таким образом, добавили в ведомстве, на долю первичного рынка недвижимости приходится 9,47 тысячи договоров, а на нежилые помещения, в том числе апартаменты и коммерцию, — около шести тысяч. Это также значительно превышает мартовские показатели этого года.

Ранее агенты недвижимости рассказали о росте цен на квартиры в новостройках премиум-класса на 23,5%. Они объяснили это сокращением их числа, а также тем, что строительство жилых зданий находится уже на завершающей стадии и скоро их сдадут в эксплуатацию.

Самым дорогим стал Центральный округ Москвы, а доступным для покупки жилья все еще остается Северо-Восточный.