Москва 10 июля 2023, 16:50 Спрос на ипотеку в Москве за полгода увеличился на 30% Сбербанк зафиксировал рост спроса на ипотеку в Москве в январе-июне на 30% Фото: freepik.com

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Аналитики отметили возросший спрос на ипотеку в Москве на 30% с начала 2023 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

За минувшие шесть месяцев объем ипотечных кредитов возрос в 1,3 раза и превысил 207 миллиардов рублей. Сейчас размер кредитного портфеля Московского банка Сбербанка по ипотеке составляет более 1,1 триллиона рублей.

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В банке в этом году также зафиксировали рост сделок по программам льготных ипотечных кредитов.

«С января по июнь текущего года включительно „Сбер“ в Москве оформил льготных кредитов на сумму более 86 миллиардов рублей, что в 1,8 раза больше, чем за те же шесть месяцев в 2022 году», — уточнил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

В частности, жители столицы с начала года по «Семейной ипотеке» оформили кредиты на квартиры на 34,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. По программе «Господдержка» москвичи взяли 40,6 миллиарда рублей, что на 22% больше аналогичного периода 2022-го, а по «Ипотеке для IT» — на 11,3 миллиарда рублей, что в два раза больше показателя за весь прошлый год.

Ранее Центробанк нашел альтернативу ипотеке.