Москва 27 апреля 2023, 18:07 Спрос на элитное жилье в Москве вырос в 2,5 раза Intermark Real Estate: в Москве в 2,5 раза вырос спрос на элитное жилье Pxhere

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За март 2023 года спрос на элитную недвижимость в Москве вырос в 2,5 раза по сравнению с февралем. За месяц заключили 70 таких сделок, сообщил РБК со ссылкой на исследование агентства Intermark Real Estate.

Гендиректор и управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин отметил, что спрос на такое жилье традиционно увеличивается в начале весны. Однако такой значительный прирост — на 156% больше, чем месяцем ранее — эксперты увидели впервые.

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«Многие состоятельные покупатели из-за непонимания возможного развития ситуации продлили период своих зимних каникул и начали подбирать объекты для покупки позже, сформировав тем самым отложенный спрос», — отметил Халин.

Также на рост проса повлияло увеличение курса доллара. Многие сохраняли свои валютные вклады, чтобы вложить средства в недвижимость после того, как американская валюта станет дороже.

Их всех мартовских сделок 60% заключили в ЦАО. Чаще всего покупатели выбирали Хамовники, Дорогомилово и Пресненский районы для покупки элитной недвижимости. При этом средняя площадь таких квартир составила 116 квадратных метров, а средняя цена — один миллион рублей за «квадрат».