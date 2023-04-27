27 апреля 2023, 18:07
Спрос на элитное жилье в Москве вырос в 2,5 раза
Intermark Real Estate: в Москве в 2,5 раза вырос спрос на элитное жилье
За март 2023 года спрос на элитную недвижимость в Москве вырос в 2,5 раза по сравнению с февралем. За месяц заключили 70 таких сделок, сообщил РБК со ссылкой на исследование агентства Intermark Real Estate.
Гендиректор и управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин отметил, что спрос на такое жилье традиционно увеличивается в начале весны. Однако такой значительный прирост — на 156% больше, чем месяцем ранее — эксперты увидели впервые.
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«Многие состоятельные покупатели из-за непонимания возможного развития ситуации продлили период своих зимних каникул и начали подбирать объекты для покупки позже, сформировав тем самым отложенный спрос», — отметил Халин.
Также на рост проса повлияло увеличение курса доллара. Многие сохраняли свои валютные вклады, чтобы вложить средства в недвижимость после того, как американская валюта станет дороже.
Их всех мартовских сделок 60% заключили в ЦАО. Чаще всего покупатели выбирали Хамовники, Дорогомилово и Пресненский районы для покупки элитной недвижимости. При этом средняя площадь таких квартир составила 116 квадратных метров, а средняя цена — один миллион рублей за «квадрат».
Недвижимость
Москва 2023
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