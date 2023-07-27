Москва 27 июля 2023, 14:04 Спрос на элитное жилье в Москве резко вырос за три месяца Forbes: продажи элитного жилья в Москве возросли из-за падения курса рубля Сайт мэра и правительства Москвы

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Всего за второй квартал этого года на первичном рынке высокобюджетного жилья в Москве заключили 200 сделок. Это на 32% больше, чем в первом квартале. Так, на июнь пришлось 77 сделок, сообщил Forbes со ссылкой на аналитиков Intermark Real Estate.

Специалисты связали такую тенденцию с ростом курса валют. В 2023 году рубль ослаб в полтора раза по отношению к доллару.

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Например, с конца февраля и в течение марта прошлого года курс держался на максимальных значениях, как и продажи квартир. В тоже время, когда с мая по август 2022 года курс доллара снизился более чем в два раза, продажи упали со 100 сделок в месяц до 50-60.

«Учитывая, что курс с начала июля превышает отметку 90 рублей за доллар, мы ожидаем, что динамика летних сделок в этом году существенно превысит показатели прошлого года и до конца августа останется достаточно высокой», — заявил CEO и управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

Издание уточнило, что средневзвешенная цена одного «квадрата» в Москве с начала года составила 1,2 миллиона рублей, что оказалось на 21% выше прошлогоднего показателя. Кроме того, самыми востребованными стали элитные квартиры и апартаменты в Хамовниках и в Пресненском районе.

Ранее москвичам представили новый сервис «Прозрачная сделка» для покупки и аренды жилья.