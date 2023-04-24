Москва 24 апреля 2023, 16:08 Спорткомплекс «Триумф» открыли после ремонта в Покровском-Стрешневе Собянин открыл ФОК «Триумф» в Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы после ремонта Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина / Telegram

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В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы снова заработал спорткомплекс «Триумф». Мэр Москвы Сергей Собянин открыл его 24 апреля после ремонта. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня открыли после капремонта обновленный спорткомплекс „Триумф“. Это одна из главных точек притяжения района Покровское-Стрешнево», — написал он.

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В здании отремонтировали кровлю и коммуникации, а также установили новую облицовку на фасады. Кроме того, там заменили остекление, а также разместили новую мебель, спортивный инвентарь и другое оборудование.

Сейчас комплекс открыт для всех желающих. В нем занимаются порядка 600 спортсменов. А спортивные учреждения города проводят на базе «Триумфа» различные занятия, в том числе по настольному теннису, художественной гимнастике и танцам.

Собянин добавил, что за лето планируется провести модернизацию открытой футбольной площадки, которая находится рядом.