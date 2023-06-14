14 июня 2023, 19:52
Спорткомплекс с ледовой ареной построят в Новой Москве в 2024 году
Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной планируют завершить в Троицком административном округе Москвы в 2024 году. Об этом сообщили «Дни.ру».
Учреждение расположится на территории площадью четыре тысячи квадратных метров. Комплекс оборудуют тренажерным залом, душевыми кабинами и местом для проката инвентаря.
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Отмечается, что благодаря возведению спортивного здания у жителей округа появится возможность посещать занятия по фигурному катанию и хоккею.
Строительство
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