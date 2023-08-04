Москва 04 августа 2023, 13:39 Спорткомплекс с двумя бассейнами введут в эксплуатацию во Внукове в этом году ФОК «Пегас» с двумя бассейнами во Внукове достроили на 98% и скоро введут в эксплуатацию Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас» достроен на 98%, работа по сдаче спортивного объекта в эксплуатацию завершится в этом году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый спорткомплекс строится во Внукове, по адресу: улица Изваринская, владение 2.

Реклама

«Сейчас на объекте завершается сборка мебели и технологического оборудования, проводятся пусконаладочные работы. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 80%, на финальном этапе монтаж наружного освещения», — пояснил Загрутдинов.

«Пегас» будет оснащен бассейном для взрослых на восемь дорожек, бассейном для обучения плаванию детей от семи до десяти лет, а также там будет тренажерный зал на 200 квадратных метров, удобный буфет и все необходимые вспомогательные, административные, бытовые, технические и технологические помещения.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев объявил о строительстве нового пешеходного моста в районе Москва-Сити, соединяющего набережные Тараса Шевченко и Пресненскую.