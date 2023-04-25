Москва 25 апреля 2023, 15:25 Спорткомплекс с бассейном появится на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» На территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Москве построят спорткомплекс с бассейном

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Аукцион на право комплексного развития одного из участков бывшей промзоны «Вагоноремонт» объявили в Москве. Победитель сможет построить поти 300 тысяч «квадратов» недвижимости более чем на 15 гектарах земли, в том числе спортивный комплекс с бассейном и игровым залом. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«По программе комплексного развития территорий на севере столицы инвестор сможет построить городской квартал с необходимой жителям инфраструктурой, которая включит офисы, банки, кафе, магазины, современный логистический центр, а также крупный спортивный комплекс с бассейном и игровым залом площадью 6,2 тысячи квадратных метров», — отметил он.

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Гаман добавил, что новый сопрткомплекс даст жителям Восточного Дегунино 25 рабочих мест. А в общей сложности за счет реорганизацмм участка получится создать более четырех тысяч рабочих мест.

Планируется, что на территории бывшей промзоны построят 165 тысяч квадратных метров жилья и свыше 132 тысяч «квадратов» научно-производственных и общественно-деловых объектов. Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 мая, сами торги проведут 29 мая.