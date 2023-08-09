09 августа 2023, 11:38
Спорткомплекс с бассейнами построят на северо-востоке Москвы
Москомэкспертиза согласовала строительство ФОК с бассейнами в Алексеевском районе столицы
Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейнами в Алексеевском районе Москвы согласовала Москомэкспертиза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно одобренному проекту, по адресу улица Павла Корчагина, владение 7, появится двухэтажное здание, где будут проводиться занятия по общей физической и силовой подготовке, а также обучение плаванию и другие тренировки.
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На первом этаже разместят входную группу с вестибюлем, гардеробной и ресепшеном. Также здесь будут бассейны с раздевалками, сауна, душевые, лаборатория анализа проб воды и буфет.
Оба бассейна оснастят обходными дорожками и подъемниками для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
На втором этаже посетители смогут воспользоваться залом общей физической подготовки с раздевалками и инвентарной. Также здесь будет медицинский кабинет и административные помещения.
Прилегающую к комплексу территорию благоустроят, проведут озеленение, разместят малые архитектурные формы, установят ограждения и оборудуют парковки.
Ранее жителям столицы сообщили, что в Северо-Восточном округе Москвы построят несколько современных социальных объектов — спорткомплексы, детский сад и большую поликлинику.
Благоустройство
Строительство
Москва 2023
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