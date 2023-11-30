Москва 30 ноября 2023, 12:11 Спорткомплекс РАНХиГС появится на месте долгостроя на западе Москвы Спорткомплекс РАНХиГС построят на проспекте Вернандского в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

На западе Москвы на проспекте Вернандского вместо долгостроя возведут физкультурно-оздоровительный комплекс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Площадь здания составит около 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В ФОКе обустроят спортивные залы и бассейн с водолечением. Сейчас застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на строительство», — подчеркнул он.

Реклама

Возведение объекта на этой территории началось в 2004 году. Но спустя восемь лет строительство приостановили на этапе монтажа каркаса здания. Объект вошел в перечень долгостроев, его демонтировали и приняли решение возвести на этом месте спорткомплекс.

С 2011 года в Москве удалось решить проблемы с 655 долгостроями. В работе сейчас остались еще 204 стройки.