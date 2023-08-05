Москва 05 августа 2023, 17:02 Спорткомплекс «Ника» в Текстильщиках достроят в сентябре Мэр Собянин: спортивный комплекс «Ника» в Текстильщиках будет готов в сентябре Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый современный многофункциональный спорткомплекс в Текстильщиках готов к сдаче на 90%. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В спорткомплексе «Ника», который планируют закончить в сентябре, заработает двадцатипятиметровый бассейн и тренажерный зал. Отдельного внимания заслуживает большой зал-трансформер, который можно разделить на три площадки для тренировок, а можно использовать как большой зал для соревнований с трибунами на 300 зрителей.

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«В городе появится ещё одно комфортное место для профессиональных занятий волейболом и проведения спортивных состязаний», — написал Собянин.

Также в спорткомплексе предусмотрен игровой зал со специальным покрытием и высотой потолков не менее 12 метров — чтобы волейболисты свободно тренировались, не волнуясь за высоту полета мяча.

Ранее мэр Москвы рассказал о планах на развитие северо-восточных районов столицы — Алексеевского, Останкинского и Ростокина.