Москва 23 августа 2023, 14:04 Спорткластер появится у станции метро «Сокольники» в Москве Заммэра Москвы Бирюков: спорткластер появится после благоустройства у БКЛ «Сокольники» Фото: Telegram-канал комплекса горхозяйства Москвы

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Возле станции метро «Сокольники» в Восточном округе столицы создадут современный спорткластер. Там обустроят площадку для игры в стритбол и зону для тренировок, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году в ходе третьего этапа приводим в порядок территорию в районе дома 14 на улице Гастелло, там завершается обустройство спорткластера», — отметил он.

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В частности, рабочие уже возвели скейт-парк и памп-трек, разбили газон, установили освещение и поставили лавочки для отдыха. Вскоре здесь построят площадку для стритбола, оборудуют зону для тренировок и занятий воркаутом. Кроме того, в детской спортивно-игровой зоне появятся необычные арт-объекты, стенка с горками и качели.

Бирюков напомнил, что до этого пространство служило транзитным маршрутом от станции метро «Сокольники» до набережной реки Яузы.

Он также добавил, что в этом районе в 2021–2022 годах обновили ряд улиц и переулков и сделали удобные пешеходные пространства.

Ранее в Москве завершили благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине. Там обновили тротуары и обустроили новые пешеходные маршруты.