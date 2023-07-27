Москва 27 июля 2023, 13:21 Спортивный комплекс с картодромом построят в Новой Москве Спортивный комплекс с картодромом построят в ТиНАО Москвы в поселении Вороновском Сайт мэра и правительства Москвы

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В Новой Москве в поселении Вороновском возведут спортобъект с картодромом. Для этого передадут участок земли, площадь которого составит 4,34 гектара, сообщил глава стличного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что в ближайшие месяцы власти выставят на аукцион по аренде с начальной ставкой в 1,5% от кадастровой цены земельный участок, предназначенный для строительства спортивного центра в поселении Вороновском в Новой Москве.

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С победителем торгов заключат договор аренды на восемь лет и восемь месяцев. Инвестор должен будет получить разрешение на стройку чуть менее чем за три года, еще примерно столько же времени ему отводят на проведение работ нулевого цикла.

Территория размером в 4,34 гектара для строительства находится рядом с железнодорожной станцией Кресты у Варшавского шоссе. Площадь здания не должна превышать 21,7 тысячи квадратных метров.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в Нижегородском районе построят детский образовательный центр. Он станет частью многофункционального комплекса в Автомобильном проезде.