12 сентября 2023, 15:30
Спортивный комплекс для всесезонных занятий открыли в Петровском парке в Москве
Мэр Москвы Собянин открыл академию спорта «Динамо» в Петровском парке
В Петровском парке в Москве открыли академию спорта «Динамо». Это комплекс, где всесезонно будут проводить занятия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В состав комплекса вошли футбольное поле, ледовая арена, зал для гимнастики, универсальное помещение для тренировок по баскетболу, волейболу и гандболу, а также отдельное пространство для единоборств. На некоторых объектах уже тренируются молодежные и детские команды спортивного общества «Динамо».
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«В будущем на базе академии начнут заниматься спортивной гимнастикой воспитанники Московского городского физкультурно-спортивного объединения», — подчеркнул Собянин.
Кроме этого, специалисты привели в порядок и территорию вокруг. Они обустроили парковку на 100 машин, высадили деревья и кустарники.
Мэр добавил, что в Москве с 2011 года построили более 190 спортивных объектов, а до конца года планируется завершить еще шесть.
Ранее школьный стадион открыли в селе Рождествено под Истрой.
Спортсмены
Сергей Собянин
Москва 2023
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