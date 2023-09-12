Москва 12 сентября 2023, 15:30 Спортивный комплекс для всесезонных занятий открыли в Петровском парке в Москве Мэр Москвы Собянин открыл академию спорта «Динамо» в Петровском парке Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В Петровском парке в Москве открыли академию спорта «Динамо». Это комплекс, где всесезонно будут проводить занятия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В состав комплекса вошли футбольное поле, ледовая арена, зал для гимнастики, универсальное помещение для тренировок по баскетболу, волейболу и гандболу, а также отдельное пространство для единоборств. На некоторых объектах уже тренируются молодежные и детские команды спортивного общества «Динамо».

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«В будущем на базе академии начнут заниматься спортивной гимнастикой воспитанники Московского городского физкультурно-спортивного объединения», — подчеркнул Собянин.

Кроме этого, специалисты привели в порядок и территорию вокруг. Они обустроили парковку на 100 машин, высадили деревья и кустарники.

Мэр добавил, что в Москве с 2011 года построили более 190 спортивных объектов, а до конца года планируется завершить еще шесть.

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