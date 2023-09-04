Москва 04 сентября 2023, 12:29 Спортивный кластер появится в пойме реки Жужи на юге Москвы Бирюков: спортивный кластер благоустроят в парке в пойме реки Жужа на юге Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Спортивный кластер с зонами отдыха построят в парке в пойме реки Жужа на юге столицы. Площадь объекта составит около 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На территории появятся площадки для игры в баскетбол, волейбол, стритбол и настольный теннис. В кластере также оборудуют зону для воркаута площадью около 500 квадратных метров. Среди установок для взрослых посетителей будут двойной турник, двойные брусья разной высоты для отжиманий, воркаут-комплекс с рукоходом, шведская стенка со своими турниками, наклонная скамья для упражнений на пресс, а также две степ-платформы.

Проект по благоустройству поймы реки Жужа — один из самых масштабных и важных в этом году, ведь приводим в порядок пространство площадью почти 22 гектара. <…> В настоящее время на месте ранее демонтированных гаражей делаем многофункциональный спортивный кластер. Петр Бирюков

Для детей и подростков установят батуты, балансир в форме большого кольца, полосу препятствий и тренировочный комплекс. Кроме того, здесь выделят отдельную зону для катания на тарзанке.

Специалисты реконструируют площадку для игры в хоккей и создадут девять новых спортивных зон. Работы по благоустройству завершат к сентябрю.

Ранее после капремонта открылся Ледовый дворец «Крылатское».