Москва 27 августа 2023, 17:57 Спортивный кластер обустроят в парке «Яуза» на северо-востоке Москвы Заммэра Москвы Бирюков: в парке «Яуза» появится спортивный кластер Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Восточном округе в парке «Яуза» создадут спортивный кластер. У местных жителей появятся площадки для волейбола и стритбола, а также зона с тренажерами, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей — парка „Яуза“. Сейчас проводится первый этап благоустройства участков берегов рек Чермянки и Яузы вдоль Сельскохозяйственной улицы», — уточнил он.

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Специалисты проведут работы на территории более чем в 20 гектаров от устья Чермянки до моста Бескудниковской железнодорожной ветки.

Бирюков отметил, что в парке построят площадки для активных игр, оборудуют зону для занятий спортом, места для воркаута и пинг-понга. Также обновят существующие площадки для бадминтона и пляжного волейбола. Кроме того, приведут в порядок и создадут новые дорожки, установят скамейки и перголы с подвесными качелями. Для любителей шахмат появится место со специальными для игры столами. Помимо этого, рабочие приступили к обустройству веломаршрута, протяженность которого превысит 900 метров. Вдоль реки Яузы проложат экотропу.

Ранее москвичам сообщили, что у станции метро «Сокольники» в Восточном округе создадут современный спорткластер. Там обустроят площадку для игры в стритбол и зону для тренировок.