Москва 18 сентября 2023, 19:43 Спортивный фестиваль для дошкольников стартовал в Москве Фестиваль «От маленьких побед — к большим достижениям» стартовал в Москве Фото: freepik.com

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В Москве начался фестиваль для дошкольников «От маленьких побед — к большим достижениям». Детям предстоит заняться челночным бегом, собрать пазлы и метать кольца, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Участвовать в спортивном фестивале смогут команды дошкольников из четырех мальчиков и четырех девочек. Также допускаются запасные игроки, но не больше четырех человек. В общей сложности от одной образовательной организации примут две команды. Для того, чтобы стать участником фестиваля, педагогу нужно отправить заявку через информационный сервис Московского центра воспитательных практик до 20 сентября.

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Фестиваль пройдет в два этапа. В сентябре на уличных спортивных площадках состоится первый — дистанционный. Во время соревнований организаторы сфотографируют и снимут на видео детей, выполняющих задания. Затем контент отправят представителям фестиваля.

Победит команда, которая быстрее преодолеет все испытания. Финалисты будут участвовать во втором этапе, который начнется с 30 сентября и продлится до 1 октября на спортплощадке школы № 1505. Программа включает пять спортивных дисциплин: «Челночный бег», «Собери башню», «Кольцеброс», «Собери пазл» и «Эстафета с препятствиями». Призерам вручат кубки, дипломы, медали и сувениры.

Ранее горожанам сообщили, что с 1 по 10 октября в столице пройдет юбилейный ХХ Международный фестиваль «Москва встречает друзей». В нем примут участие молодые дарования.