Москва 31 августа 2023, 11:07 Спортивные занятия проведут на крышах центров «Место встречи» в Москве Семь центров «Место встречи» в Москве проведут спортивные занятия на крышах Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичный проект «Мой спортивный район» проведет занятия и лекции на крышах семи районных центров «Место встречи» 3 сентября. Как рассказали на сайте мэра Москвы, на свежем воздухе москвичи смогут позаниматься разными видами спорта, а также разыграть брендированные призы.

Занятия на крышах объединили под названием «На высоте» и обеспечили желающим насыщенную программу с четырех часов дня до девяти вечера — от расслабляющей йоги до динамичной зумбы под музыку приглашенного диджея. Чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться в одном из центров «Место встречи».

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В акции поучаствовали семь районных точек сети: «Ангара», «Эльбрус», «Будапешт», «Марс», «Нева», «Рассвет» и «Янтарь».

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в парке «Яуза» обустроят спортивный кластер.