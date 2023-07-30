Москва 30 июля 2023, 15:29 «Спортивные выходные» пройдут на Московском урбанфоруме в Гостином дворе Тренировки проекта «Спортивные выходные» проведут на МУФ в Гостином дворе 5 и 6 августа Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Гостином дворе на Московском урбанистическом форуме состоятся тренировки проекта «Спортивные выходные». Желающим принять участие в мероприятиях нужно заранее регистрироваться, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль «Спортивные выходные» состоится 5 и 6 августа. Олимпийские чемпионы, музыканты и актеры проведут тренировки, а также выступят артисты. Следить за расписанием и подать заявку на участие можно на сайте проекта.

Реклама

По окончании занятий гости смогут увидеть достижения города в соцсфере. Интерактивная выставочная зона представит тренды в здравоохранении, а также экспозицию музея вредных привычек и офис управления карьерой. Посетители узнают о метанавыках человека будущего.

В пресс-службе правительства добавили, что проект «Спортивные выходные» в этом летнем сезоне примет тренировки на 26 площадках в известных столичных местах.

Ранее жителям столицы сообщили, что проекты программы «Мой район» представят на Московском урбанфоруме в «Лужниках». Посетители оценят обновленную детскую площадку, территорию для занятий йогой в гамаках и светящиеся арт-объекты.