13 апреля 2023, 14:25
Спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Волейбол» открыли в Ясеневе
Заммэра Бочкарев: в Ясеневе открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Волейбол»
В столичном районе Ясенево начал работу спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Волейбол», об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.
Новый спортивный объект площадью больше 36,2 тысячи квадратов находится неподалеку от Битцевского леса, на Новоясеневском проспекте. В двухэтажном здании «Спартак-Волейбол» находятся бассейны, где могут заниматься и взрослые, и дети.
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Также там есть раздевалки, сауны, тренажерные и спортивные залы, фитобар, кафе, медицинский пункт, парикмахерская и административные помещения.
Благодаря стараниям архитекторов экстерьер объекта гармонично сочетается с Битцевским лесопарком.
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, новый фитнес-клуб уже открыт для всех желающих. Кроме того, ФОК предоставляет дополнительные рабочие места, в том числе для местных жителей.
Строительство
Москва 2023
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