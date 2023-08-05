Эксклюзив 05 августа 2023, 20:45 Спортивная иномарка сгорела в центре Москвы Источник «360» сообщил о сгоревшем автомобиле Lamborghini в центре Москвы

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Сильный пожар охватил автомобиль в центральном московском районе Хамовники. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, поднимавшийся дым виден издалека.

В социальных сетях появилось видео с места пожара. По словам очевидцев загорелся автомобиль Lamborghini, припаркованный в Хилковом переулке.

На опубликованных кадрах видно, что машина охвачена огнем полностью. Пожарные со скоростью подключают шланг, чтобы потушить горящий автомобиль.

В пресс-службе столичного главка МЧС «360» сообщили, что пожар центре Москвы потушили на площади в три квадратных метра.