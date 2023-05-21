Москва 21 мая 2023, 11:11 Специалисты закончили реконструкцию газопровода в Хамовниках Реконструкцию газопровода в Хамовниках завершили Фото: freepik.com

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Полукилометровый газопровод среднего давления в Хамовниках отремонтировали, не отключая газ в домах местных жителей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря бестраншейному и открытому методам прокладки столичные специалисты комплекса городского хозяйства обновили газопровод в Хамовниках, не повредив зеленые насаждения и без отключения потребителей, а также без перекрытия транспортного движения в местах реконструкции.

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Работы проводились рядом со сквером Девичьего Поля, на улицах Большой Пироговской и Еланского.

«Газопровод обеспечивает питанием ГЭС-1, промышленные объекты и объекты коммунально-бытового сектора районов Якиманка и Хамовники, а также жилые дома Якиманки, Хамовников, Замоскворечья и Арбата», — уточнили в пресс-службе.

Представители Мосгаза провели санацию газопроводов, диаметр которых составляет 400 и 600 миллиметров. Метод широко используют во время модернизации действующих газовых сетей, чтобы обеспечить безопасное использование труб на 40 лет.

В стесненных городских условиях работы частично велись вручную и способом открытой прокладки. На финальном этапе реконструкции специалисты закончили врезку газопровода в действующую сеть. Управление технического надзора капитального ремонта и центральной диспетчерской контролировало все работы.

Ранее Госжилинспекция проверила газовые службы в 17 округах Подмосковья.