Москва 14 января 2024, 12:25 Спасатели вытащили из машины мужчину, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы Freepik

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В воскресенье ночью в Москве в районе Южное Бутово столкнулись два автомобиля. Спасатели помогли одному из пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве уточнили, что прибывший экипаж на улицу Южнобутовскую, где произошло дорожно-транспортное происшествие, отключил аккумуляторные кислотные батареи автомобилей.

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Затем спасатели специальным щитом достали одного из пострадавших из машины. Мужчину с травмами конечностей перенесли в автомобиль скорой помощи. После его увезли в больницу.

Утром 10 января на внешней стороне 52-го километра Московской кольцевой автодороги произошло ДТП. Грузовой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель фуры, не справившись с управлением, врезался в ограждение.