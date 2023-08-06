Москва 06 августа 2023, 10:42 Спасатели в Москве освободили кошку из двухдневного заточения в вентиляции Московский «СпасРезерв» вытащил кошку, два дня просидевшую в вентиляции Unsplash

Читать 360tv в

Домашнюю кошку, провалившуюся в вентиляционную систему, вызволили спасатели московского «СпасРезерва». Об этом рассказали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Животное по кличке Лилит попало в вентиляцию в одном из домов на Смольной улице. Два дня кошка истошно мяукала, однако ее не могли обнаружить ни добровольцы, ни даже управляющая компания дома.

Реклама

Общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерва» сумел найти и вытащить животное, посадить в переноску и вернуть хозяевам.

Ранее в Вологде аварийно-спасательные службы города рассказали, что им пришлось временно отстранить от службы кота-спасателя Беляша. Во время диеты из-за лишнего веса он разнообразил свой рацион неизвестной едой с улицы и отравился. На лечение Беляша взял домой один из спасателей. Его самочувствие начало улучшаться.