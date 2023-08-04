Москва 04 августа 2023, 11:49 Спасатели усилили патрулирование у водоемов в Москве Спасатели усилили патрулирование у водоемов в Москве из-за большого количества отдыхающих Пресс-служба Городского хозяйства Москвы

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В эти выходные в Москве будет стоять настоящая жара. Температура воздуха прогреется до +30…+35 градусов. Многие горожане захотят провести время у водоемов. Для предотвращения возможных несчастных случаев спасатели усилили патрулирование, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Спасатели уже приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий», — сказал он.

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Всего в городе работают 25 поисково-спасательных станций. Их них: 13 — на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище и 10 — на внутренних водоемах. Таким образом, более 70 сотрудников ежедневно обеспечивают безопасность жителей столицы.

Кроме этого, специалисты патрулируют и береговую линию. Они проводят профилактические беседы с отдыхающими и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Ранее столичный Роспотребнадзор временно закрыл для купания пляжи «Левоборежный» и «Головинские пруды».