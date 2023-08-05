Москва 05 августа 2023, 19:59 Спасатели вытащили двоих людей из Терлецкого и Шибаевского прудов Московские спасатели вытащили двоих людей из Терлецкого и Шибаевского прудов Пресс-служба Городского хозяйства Москвы

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В Восточном административном округе Москвы спасатели вытащили из местных водоемов двух человек. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Дежурная смена поисково-спасательной станции «Кузьминки» 4 августа подняли с воды 43-летнюю женщину, оказавшуюся в 50 метрах от берега. После осмотра врача ее отправили домой. А сотрудники поисково-спасательной станции «Терлецкая» спасли мужчину 54 лет. Его передали наряду полиции для выяснения всех обстоятельств, при которых он чуть не утонул.

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В ведомстве подчеркнули, что причиной происшествий стало то, что оба пострадавших переоценили свою физическую подготовку и решили поплавать в запрещенной зоне.

Ранее в Москве закрыли для купания Путяевский пруд № 1, а также пляжи «Левобережный» и «Головинские пруды». Они пока работают как зоны отдыха у воды, но, как только все показатели воды придут в норму, Роспотребнадзор разрешит купаться в этих местах.