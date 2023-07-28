Москва 28 июля 2023, 10:19 Спасатели предупредили москвичей о грозе с градом в пятницу МЧС предупредило москвичей о грозе со шквалистым ветром и граде до вечера пятницы Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погодных условий. Метеорологи спрогнозировали сильные осадки с порывистым ветром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 09:00 до 21:00 28 июля дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — уточнили в ведомстве.

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Спасатели порекомендовали населению быть внимательнее во время ненастной погоды. В частности, автомобилистов призвали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Кроме того, жителям столицы посоветовали не находиться рядом с рекламными щитами, шаткими конструкциями и не прятаться от дождя под под деревьями.

В свою очередь представители Гидрометцентра России объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за града 28 июля.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в Москве 26 июля зафиксировали рекордные для этого дня 50,2 миллиметра осадков.