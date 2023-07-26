Москва 26 июля 2023, 10:24 Спасатели предупредили москвичей о грозе и граде в среду МЧС предупредило москвичей о грозах, граде и порывах ветра до 20 метров в секунду 26 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 26 июля, во второй половине дня в Москве ухудшатся погодные условия. Местами пройдут ливни, грозы и посыплется град. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, сообщила пресс-служба МЧС.

«В период с 11:00 с сохранением до конца суток 26 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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Представители МЧС обратились к автомобилистам с настоятельной просьбой снизить скорость и увеличить дистанцию.

Кроме этого, они рекомендовали не парковаться под деревьями и вблизи них. Пешеходам посоветовали обходить щиты и рекламные конструкции.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня температура воздуха в столице прогреется до +25 градусов.