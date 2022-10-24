Спасатели МЧС локализовали пожар в гараже на юге Москвы | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 12:29 Спасатели МЧС локализовали пожар в гараже на юге Москвы МЧС: на улице Москворечье в Москве загорелся гараж РИА "Новости"

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Пожарных вызвали на улицу Москворечье в Южном административном округе Москвы, сообщил источник «360». Произошло возгорание в гараже. Огонь локализовали.

Вызов поступил на улицу Москворечье, 1, строение 2. По некоторым данным, загорелся автомобиль внутри гаражного бокса. Приехав на место, спасатели увидели открытый огонь. Пожар представлял опасность.

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«Возгорание в гараже, площадь выясняется. Подразделения на месте, работают. Уже локализовали», — подтвердили в ГУ МЧС России по Москве.

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Это не единственное ЧП в Москворечье-Сабурове в понедельник. Утром в районе владения 1г по улице Борисовские Пруды столкнулось три автомобиля, один из них — такси. Его водитель получил травмы. Мужчину госпитализировали с закрытым переломом ребер.